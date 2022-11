Usa: commissione 6 gennaio in contatto con legali di Trump in merito alla sua testimonianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 è in contatto con lo staff legale di Donald Trump, con cui sta discutendo la possibilità di far testimoniare l’ex presidente Usa sotto giuramento nel quadro delle indagini. Lo ha detto la vicepresidente della commissione, la repubblicana Liz Cheney, intervenendo ad un evento a Cleveland, in Ohio, sui rischi derivanti dalla violenza a fini politici. Gli avvocati di Trump hanno tempo fino a venerdì per rispondere al mandato di comparizione emanato in precedenza dalla commissione per la consegna della relativa documentazione, mentre potranno attendere fino al 14 novembre per esprimersi sulla testimonianza dell’ex presidente. Secondo Cheney, Trump “è obbligato ad attenersi al mandato di comparizione”, anche se la commissione non ha ancora stabilito le modalità con cui avverrà la testimonianza. “Avrà luogo sotto giuramento, e potrebbe durare più di una giornata”, ha aggiunto la vicepresidente. (Was)