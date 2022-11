Somalia: Usa sanzionano sette individui ed entità legati all’Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato sette individui e un'entità legati allo Stato islamico (Isis) in Somalia. Molte delle persone sanzionate, si legge in un comunicato del Tesoro diffuso oggi, hanno venduto armi o erano membri attivi del gruppo terroristico somalo Al-Shabaab. Secondo il Tesoro Usa le persone e le entità sanzionate hanno un ruolo importate in una rete di traffico di armi strettamente integrata con Isis-Somalia. Si tratta di reti che operano principalmente tra Yemen e Somalia e hanno forti legami con al-Qaida nella penisola arabica e Al-Shabaab. “Oggi colpiamo direttamente le reti che finanziano e riforniscono sia Isis-Somalia che al-Shabaab e che supportano i loro atti violenti. Il coinvolgimento delle persone sanzionate oggi in altre attività criminali, tra cui la pirateria e la pesca illegale, dimostra la portata dell'integrazione di Isis-Somalia con le reti illecite e altre organizzazioni terroristiche che operano nella regione. Il Tesoro si impegna a collaborare con i partner nella regione per interrompere il finanziamento di Isis e Al-Shabaab”, ha dichiarato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian Nelson. La misura arriva a pochi giorni dall'attacco terroristico con due autobombe nella capitale somala Mogadiscio. L'attentato, che ha ucciso almeno 100 persone, è stato rivendicato da Al-Shabaab. (Was)