Governo: Sgarbi, sono tornato dove Urbani mi cacciò 20 anni fa

- "Sono tornato nel posto in cui ero vent'anni fa, l'allora ministro Urbani mi cacciò da quell'ufficio e ora ci torno. Credo che mi cacciò perché dietro c'era una donna, per la quale poi ebbe qualche danno. Ma fu un conflitto inutile, ora non sarà così". A parlare è Vittorio Sgarbi, neo sottosegretario alla Cultura, ospite di Rai Radio1, a “Un Giorno da Pecora”, che ha commentato così il suo ritorno al governo nell'esecutivo Meloni. A chi dice che sarà lui il vero ministro della Cultura, Sgarbi risponde: "No, è Sangiuliano. Io sono una persona che si occupa del patrimonio, sono un conservatore di opere d'arte e lui è un conservatore sul piano delle idee".(Rin)