Iran: raduni studenteschi in diverse città del Paese per chiedere “vendetta”

20 luglio 2021

- Gli studenti iraniani si sono radunati, oggi, nelle università di diverse città del Paese, dalla capitale Teheran alla regione del Kurdistan. "Aspetta la vendetta... che arriverà più velocemente di quanto ti aspetti" è lo slogan con cui i giovani di Teheran hanno invitato i cittadini a scendere in piazza per protestare contro il regime e la violenta repressione impiegata dalle forze di sicurezza nel corso delle manifestazioni innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto. “I leader del regime iraniano, assetati di sangue e assassini di bambini, non dovrebbero immaginare di poter continuare a uccidere e a commettere crimini per sempre", ha scritto il gruppo di giovani su Facebook, sottolineando che i leader iraniani, tra cui la guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, “pagheranno il prezzo per il sangue versato”. Il sito web vicino all’opposizione “Iran International” ha parlato di raduni e proteste in diverse località e università del Paese, tra cui Sharif, Al Zahra, Amirkabir, Kharazmi, Allameh, Azad, North Teheran, Isfahan, Yazd e Mashhad. "Libertà, libertà, libertà" è stato uno gli slogan intonati all'Università civile dell'Azerbaigian. A Sanandaj, capoluogo della provincia iraniana del Kurdistan, l’emittente “Bbc” in persiano ha diffuso un video di giovani studentesse che intonano slogano contro i generali del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran) e i paramilitari Basij.(Res)