Grecia: fonti stampa, Atene prevede entrate fino a 8 miliardi di euro attraverso obbligazioni nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia prevede di raccogliere fino a 8 miliardi di euro dai mercati delle obbligazioni nel 2023 emettendo nuovi titoli a breve e lungo termine. Lo riferisce la stampa internazionale, citando fonti governative riservate. La Grecia, ancora il Paese più indebitato della zona euro, ha una riserva di liquidità di circa 38 miliardi di euro, sufficiente a coprire il proprio fabbisogno di prestiti per almeno due anni senza attingere ai mercati obbligazionari internazionali. Quest'anno Atene ha emesso titoli di Stato a 10 e 5 anni, oltre ad avere riaperto diverse scadenze in asta, con l'obiettivo di aumentare la liquidità in determinati punti della curva dei rendimenti. Le operazioni hanno reso fino ad ora circa 8 miliardi di euro, ovvero la stessa cifra che Atene prevede di raccogliere il prossimo anno.(Gra)