Emirati: attesa domani Fiera internazionale del libro Sharjah, l’Italia ospite d’onore

- Prenderà il via domani, mercoledì 2 novembre, la 41esima edizione della Fiera internazionale del libro di Sharjah (Sibf) con lo slogan "Spread the word". La manifestazione culturale, della durata di dodici giorni, vede l’Italia come ospite d’onore, riferisce l’ambasciata d’Italia negli Emirati. Obiettivo della Fiera è celebrare le culture del mondo ospitando autorevoli autori, intellettuali, editori e artisti provenienti da 95 Paesi, fa sapere l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che saranno organizzate 1.500 attività e sessioni tra cui 200 attività che comprendono workshop, conferenze e seminari, 123 spettacoli teatrali e musical e 623 attività, spettacoli e workshop per bambini. In un’intervista ad “Arab news”, l’ambasciatore d’Italia negli Emirati, Lorenzo Fanara, ha evidenziato come la partecipazione italiana come ospite d'onore alla Fiera internazionale del libro di Sharjah sia "una conferma del grande interesse del pubblico degli Emirati per la cultura italiana". "La cultura è al centro della profonda relazione tra i nostri due Paesi, basata sul rispetto reciproco e sul dialogo", ha dichiarato Fanara, aggiungendo: “L'Italia è una superpotenza culturale. Siamo consapevoli della forza del nostro soft power e della grande richiesta di cultura italiana negli Emirati. Ecco perché il dialogo culturale sarà in cima alla mia agenda negli Emirati Arabi Uniti". (Res)