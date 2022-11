Usa-Cina: Casa Bianca, staff al lavoro per organizzare colloquio Biden-Xi a margine del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Cina stanno lavorando per organizzare un potenziale incontro tra i rispettivi presidenti, Joe Biden e Xi Jinping, a margine del vertice dei leader del G20 che si terrà il 15 e il 16 novembre a Bali, in Indonesia. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing virtuale con la stampa, aggiungendo che i rispettivi staff stanno “lavorando per capire se sarà possibile organizzare un incontro: stiamo ancora definendo le modalità”. (Was)