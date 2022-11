Serbia-Italia: a Belgrado lancio del programma Youth in Business della Bers alla presenza dell'ambasciatore Gori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto stamattina a Belgrado, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, l'evento di lancio del programma della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) "Youth in Business". Il progetto è dedicato ai Balcani Occidentali e punta a facilitare l'accesso al credito e alla formazione di giovani imprenditori della regione di età inferiore ai 35 anni. L'iniziativa è finanziata anche dall'Italia, unico finanziatore internazionale insieme alla Svezia, con 1,5 milioni di euro erogati tramite il Fondo InCE presso la Bers. "L'Italia - ha sottolineato l'ambasciatore Gori - crede molto nei giovani talenti della Serbia, un Paese dinamico dal punto di vista socio-economico e con una forza lavoro altamente qualificata, e per questo ha deciso di contribuire al finanziamento di questo programma". Si tratta di una delle numerose iniziative che il nostro Paese sta mettendo a punto per incentivare in Serbia il sistema di formazione duale e l'inserimento dei giovani nelle tantissime aziende italiane nel Paese, oltre che per puntare su settori emergenti come quello delle start-up innovative.(Seb)