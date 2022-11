Israele: elezioni legislative, affluenza alle urne continua a registrare cifre record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di affluenza alle urne in Israele ha continuato a toccare cifre record anche nel corso del pomeriggio. Lo riferiscono i media israeliani. Il 47,5 per cento degli aventi diritto al voto, ovvero 3.224.350 elettori, si è recato alle urne fino alle 16:00 ora locale (le 15:00 italiane). Si tratta della percentuale più elevata mai registrata dal 1999, con un aumento del 5,2 per cento rispetto alle elezioni del 2021. Secondo Amichai Stein, corrispondente dell’emittente “Kann”, più elettori si recheranno alle urne, più difficile sarà per i piccoli partiti della sinistra superare la soglia del 3,25 per cento necessaria per essere rappresentati nella Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. Per quanto riguarda i partiti arabi, l’affluenza si è attestata intorno al 23 per cento alle 16:00, ha fatto sapere il centro aChord dell'Università Ebraica. Come nelle passate elezioni, gli elettori arabi di Israele potrebbero rivelarsi fondamentali. (segue) (Res)