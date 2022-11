Israele: elezioni legislative, affluenza alle urne continua a registrare cifre record (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il premier in carica Yair Lapid e il leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu hanno fatto sapere, sulla base “dei dati ricevuti”, che la “gara (tra loro) è molto serrata”. Sono 39 i partiti in corsa per i 120 seggi all’interno della Knesset. Quelle di oggi sono le quinte elezioni legislative dal 2019. Terminate le elezioni, le liste di candidati che supereranno la soglia di idoneità riceveranno un numero di seggi alla Knesset proporzionale alla loro forza elettorale. Il mandato del parlamento eletto dura quattro anni, ma può essere sciolto prima del termine. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui non si riesca ad approvare il bilancio di Stato entro tre mesi dall’inizio dell’anno fiscale. L'attuale sistema elettorale è il frutto di una serie di cambiamenti apportati negli ultimi anni, principalmente volti a ridurre il numero di partiti e facilitare la formazione del governo. Nei fatti, nessun singolo partito è mai riuscito a ottenere la maggioranza assoluta, il che ha portato il più delle volte a un governo guidato da coalizioni. (Res)