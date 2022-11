Danimarca: affluenza al di sotto delle attese, alle 16 era del 53 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza all’appuntamento elettorale odierno in Danimarca è stato finora “al di sotto delle aspettative” secondo quanto osserva la stampa locale. Alle 16 di questo pomeriggio il 53,2 per cento degli aventi diritto si era presentato alle urne. Nelle elezioni parlamentari del 2019, allo stesso orario l’affluenza era stata pari al 62,8 per cento. Gli osservatori si aspettano un aumento del flusso di votanti a ridosso della chiusura del seggi prevista per le 20 di questa sera.(Sts)