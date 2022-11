Usa: commissario Comunicazioni chiede la messa al bando di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per gli investimenti esteri degli Stati Uniti (Cfius) dovrebbe mettere al bando il social network TikTok, fondato dalla società cinese ByteDance. Lo ha detto Brendan Carr, membro della commissione federale per le comunicazioni (Fcc) in una intervista con il portale di informazione “Axios”. Solo negli Stati Uniti, l’applicazione è stata scaricata oltre 200 milioni di volte: il fatto che sia posseduta da una società cinese ha più volte portato numerosi funzionari pubblici a esprimere preoccupazione per le possibili implicazioni in materia di sicurezza nazionale. La commissione non può agire direttamente per mettere al bando TikTok, che al momento è impegnata in consultazioni con il Consiglio per gli investimenti esteri in merito alla possibilità di cedere l’app ad una compagnia statunitense, in modo che possa continuare ad operare nel Paese. “Non credo ci siano soluzioni alternative alla messa al bando”, ha detto Carr, ricordando che TikTok è stata al centro di numerose polemiche per la gestione dei dati personali degli utenti statunitensi. Il fatto che tali dati siano accessibili anche in Cina, secondo il commissario, aumenta il rischio di tentativi di influenza straniera nel processo politico Usa. (Was)