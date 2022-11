Sicurezza: Letta a Salvini, nuove norme suonano come limite a libertà e minaccia contro dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "NO. Il rave party di Modena è stato gestito bene, con le leggi vigenti. Le nuove norme che avete voluto con decreto legge non sono contro “i raveparty abusivi”. Suonano come limite alla libertà dei cittadini e minaccia preventiva contro il dissenso. Tornate Indietro. No Art. 434 bis". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, rispondendo al vicepremier Matteo Salvini che aveva accusato il Pd di essere in confusione totale e di difendere l'illegalità. (Rin)