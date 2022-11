Germania: l’economista Steinbach fa causa a Opec e Saudi Aramco per manipolazione del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economista tedesco Armin Steinbach ha citato in giudizio per manipolazione del mercato del greggio l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, (Opec), Saudi Aramco e le compagnie petrolifere di altri Stati arabi. In particolare, Steinbach ritiene le controparti responsabili di violazione del diritto antitrust perché avrebbero aumentato notevolmente i prezzi del petrolio. L’economista chiede quindi un risarcimento dei danni. (Geb)