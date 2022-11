Ucraina: Erdogan “fiducioso” su cooperazione per accordo grano dopo telefonata con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si è detto fiducioso su una “cooperazione con la Russia orientata al raggiungimento di una soluzione” per ripristinare l’accordo sull’esportazione di grano dal Mar Nero. Lo ha riferito l’ufficio comunicazioni della presidenza turca a seguito di un colloquio telefonico tra il capo dello Stato turco e l’omologo russo, Vladimir Putin, tenuto oggi. I due presidenti hanno discusso di questioni regionali e degli ultimi sviluppi della guerra russo-ucraina, ha fatto sapere la presidenza. Per Erdogan è necessario risolvere la crisi del grano con un “approccio costruttivo” e incoraggiare passi “lungo la strada delle negoziazioni”. Alla telefonata con Putin dovrebbe seguirne un’altra con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferito oggi dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Si tratta di colloqui che giungono dopo che la Russia ha annunciato nel fine settimana di aver sospeso la sua partecipazione all'iniziativa raggiunta lo scorso 22 luglio a Istanbul che ha visto Mosca e Kiev sottoscrivere accordi con Turchia e Nazioni Unite per l’esportazione di grano dal Mar Nero. Ieri, lo stesso Erdogan ha affermato: "Anche se la Russia si comporta in modo esitante perché non ha ricevuto gli stessi benefici, continueremo con decisione i nostri sforzi per servire l'umanità". (Res)