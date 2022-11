Milano: rapina farmacia armato di coltello, arrestato 40enne ad Abbiategrasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione operativa del locale Norm sono intervenuti ieri mattina ad Abbiategrasso, dove un cittadino italiano di 40 anni aveva appena rapinato una farmacia del centro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato nel negozio con il volto coperto da una mascherina chirurgica e armato di un coltello, facendosi poi consegnare 135 euro in contanti. Fuggito a bordo di una bicicletta, il 40enne è stato tempestivamente raggiunto dai militari in via Diaz: dalla perquisizione è stato trovato in possesso del denaro rubato e del coltello utilizzato per il blitz. Arrestato in flagranza per rapina aggravata, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Pavia a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Rem)