Milano: De Corato (Fd'I), ennesimo incidente in monopattino, si regolamenti utilizzo di questi mezzi

- "La scorsa notte è avvenuto l'ennesimo incidente grave in cui un ragazzo di 16 anni, candendo dal monopattino, è finito in coma. Se è vero che questo tipo di incidenti accadono anche per gli automobilisti e motociclisti, è anche vero che per l'utilizzo di questi esiste una normativa molto stringente sul loro utilizzo che ne limita i casi". Lo afferma in una nota l'on. Riccardo De Corato. "Proprio per questo - continua -, ho proposto che per i monopattini sia obbligatoria l'assicurazione, casco e pettorina. Mi stupisce che il sindaco Sala persista, nonostante questi numerosi eventi, nel non voler regolamentare il loro utilizzo con un'ordinanza apposita. Come parlamentare mi impegnerò, cosi come ho fatto in regione, affinché in parlamento venga discussa la regolamentazione dell'utilizzo dei monopattini".(Com)