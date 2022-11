Governo: Valentini (FI), grazie a Berlusconi e Meloni, ora subito all'opera per rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ed il presidente del Consiglio Giorgia Meloni della fiducia per la nomina a viceministro allo Sviluppo Economico. Incarico che svolgerò con il massimo impegno e con grande orgoglio, nell'interesse del Paese di cui sono al servizio". Lo scrive in una nota Valentino Valentini, neo viceministro del ministero delle imprese e del Made in Italy. "Sono consapevole della responsabilità che ricade sulle mie spalle e delle tante sfide che incombono. Mi metterò subito all'opera per fare la mia parte a fianco del Ministro Adolfo Urso nel dare risposte immediate ai cittadini e alle imprese, per il rilancio del nostro meraviglioso paese", conclude. (Rin)