Regno Unito: aperta indagine antiterrorismo per lancio molotov contro centro migranti a Dover

- La polizia antiterrorismo britannica ha aperto un'indagine sulla morte dell'uomo sospettato di aver lanciato delle molotov contro un centro di accoglienza per i migranti a Dover domenica scorsa. "I nostri investigatori hanno lavorato duramente per stabilire le circostanze esatte dell'accaduto, inclusa la motivazione che circonda questo incidente, e hanno seguito una serie di piste", ha riferito la polizia antiterrorismo del sud est. Il sovrintendente capo investigativo Olly Wright ha aggiunto: "Si è trattato di un incidente traumatico per tutte le persone coinvolte e per la comunità in generale, e stiamo lavorando duramente per stabilire esattamente cosa ha causato gli eventi di domenica mattina". "Comprendiamo che quando viene coinvolta la polizia antiterrorismo, ciò può essere preoccupante per alcune persone, ma vorrei rassicurare le persone che non c'è nulla che suggerisca una minaccia più ampia in corso in questo momento", ha detto Wright. L'incidente al centro di accoglienza per i migranti di Dover - che ha causato il ferimento di due persone - sarebbe stato commesso dal 66enne Andrew Leak di High Wycombe, nel Buckinghamshire. Leak, una volta arrivato sul posto da solo a bordo della sua auto, ha lanciato delle molotov contro e all'interno della struttura. Il suo veicolo è stato rapidamente localizzato nelle vicinanze del luogo e Leak è stato trovato morto al suo interno. (Rel)