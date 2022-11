Sport: oggi a Roma la "Corsa dei Santi", vincono Ndikumana e Muli, Jacobs e Vingione testimonial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, per le strade della Capitale, la Corsa dei Santi giunta alla quattordicesima edizione. Starter d'eccezione il campione Marcell Jacobs ha dato il via alla manifestazione podistica nazionale promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, organizzata da Acsi Italia Atletica e in collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di Roma. Altra testimonial dell'evento Chiara Vingione, atleta 27enne con sindrome di Down, prima donna ad essere convocata dalla nazionale di pallacanestro Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali). Oltre duemila gli atleti che hanno partecipato alla competizione di 10 chilometri con partenza ed arrivo da Piazza San Pietro, correndo all'interno del centro storico di Roma, tra piazze, chiese e palazzi. La gara maschile è stata vinta dall'atleta del Burundi Celestin Ndikumana. Secondo posto per l'azzurro Nekagenet Crippa. Mawia Lucy Muli si è invece aggiudicata la gara femminile. (Rer)