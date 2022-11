Libano: ministro Trasporti, la Russia fornirà a Beirut tonnellate di carburante e grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia concederà al Libano 10 mila tonnellate di carburante e 25 tonnellate tonnellate di grano, nel quadro di un accordo approvato dal presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti uscente, Ali Hamiyé, affermando che i dettagli dell’intesa saranno resi noti nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Anadolu”, l’ambasciatore di Russia in Libano ha chiesto al ministero dei Trasporti libanese delle informazioni riguardanti i porti libanesi e la grandezza delle navi che questi sono in grado di accogliere. Tuttavia, non vi è stata ancora alcuna conferma ufficiale da parte di Mosca. Laddove confermata, la consegna di grano giunge dopo che, nel fine settimana, la Russia ha annunciato di aver sospeso la sua partecipazione all'iniziativa raggiunta lo scorso 22 luglio a Istanbul che ha visto Mosca e Kiev sottoscrivere accordi con Turchia e Nazioni Unite per l’esportazione di grano dal Mar Nero. (segue) (Lib)