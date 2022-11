Libano: ministro Trasporti, la Russia fornirà a Beirut tonnellate di carburante e grano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il grano sia il carburante sarebbero di grande aiuto al Libano, un Paese caratterizzato da una grave crisi economica e finanziaria oltre che di elettricità. Nell'agosto 2021, gli Stati Uniti avevano promesso, tramite la loro ambasciatrice a Beirut, Dorothy Shea, che avrebbero aiutato il Libano a importare elettricità e gas dall'Egitto e dalla Giordania entro il mese di marzo 2022. Nonostante l'approvazione dei Paesi interessati, vale a dire Egitto, Giordania e Siria, gli Stati Uniti si sono rifiutati di concedere una deroga alle sanzioni imposte contro Damasco e le persone legate al presidente siriano Bashar al Assad con il Caesar Act. Questa deroga è necessaria per il transito del gas in Siria e la mancata concessione ha portato a un blocco del progetto. Nel frattempo, in diverse zone del Libano l’elettricità viene fornita per meno di due ore al giorno e buona parte dei cittadini è costretta a fare uso di generatori privati. (Lib)