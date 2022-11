© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, ha detto di non escludere la presenza di italiani nel conflitto in Ucraina oltre che di armi italiane. La precisazione è stata fatta nel corso di un’intervista concessa a “Oval Media” a margine del Forum eurasiatico di Verona tenuto a Baku il 27 e 28 ottobre. L’intervista è stata rilanciata oggi sulla pagina Facebook dell’ambasciata russa a Roma.(Res)