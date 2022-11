Covid: Battiston (Università Trento), meno informazioni non aiutano nelle decisioni da prendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono d'accordo, in linea di principio, che lo scarno bollettino quotidiano, purtroppo, non aiuti il pubblico a capire cosa stia succedendo. Però meno informazione e meno interpretazione del dato non aiutano in nessun modo le politiche e poi anche le decisioni che devono essere intraprese. Non è che ci sia una questione di creare allarmismi o di nascondere evidenze. È solo una questione di fornire un dato oggettivo. Ed è chiaro che, da questo punto di vista, la democrazia e una società si basano anche su uno scambio di informazioni". Lo ha detto Roberto Battiston, professore di Fisica sperimentale presso l'Università di Trento su Rai Radio1 al Gr1. Nell'intervista si è poi parlato dell'importanza, per la comunità scientifica, di accedere ai dati: "Il Premio Nobel Parisi, quando era ancora presidente dell'Accademia dei Lincei, si è molto attivato per garantire che questi dati fossero forniti alla comunità scientifica, per supportare l'interpretazione dei dati". Infine, una domanda su quali istituzioni continueranno a disporne: "Io mi immagino che l'Istituto superiore di sanità abbia, e continuerà ad avere, il flusso dei dati. Però ricordo che, nel passato, abbiamo sempre avuto analisi rappresentate 7/15 giorni dopo che il fenomeno aveva iniziato a prendere forma".(Rin)