Libia: scoperto un nuovo “cimitero” a Tarhuna, da domani le esumazioni

- Un nuovo “cimitero” è stato scoperto nella "discarica pubblica" di Tarhuna, piccola cittadina situata a sud-est della capitale della Libia, Tripoli. Lo ha annunciato, oggi, l'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse in Libia, affermando che le operazioni di esumazione inizieranno domani, mercoledì 2 novembre. Ad agosto scorso, Muhammad al Kashher, responsabile del Consiglio direttivo della municipalità di Tarhuna, aveva dichiarato che il numero dei corpi recuperati dalle fosse comuni era salito a 248, tra cui diverse donne e bambini. Nei giorni scorsi, la Commissione generale per la ricerca delle persone scomparse ha riferito di aver scoperto l’identità di due dei corpi ritrovati nelle fosse comuni a Tarhuna, portando il numero complessivo delle identificazioni a 160. (segue) (Lit)