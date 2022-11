Libia: scoperto un nuovo “cimitero” a Tarhuna, da domani le esumazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cittadina di Tarhuna, che è stata di fatto sotto il controllo della milizia salafita Al Kani dal 2015 fino al 2020, è stata utilizzata come base per l'offensiva lanciata dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), guidato da Khalifa Haftar, nella regione occidentale nel 2019. Sin dal 2021, anche l’Italia ha contribuito nelle operazioni di identificazione delle persone uccise e gettate nelle fosse comuni. In particolare, esperti del Servizio di polizia scientifica italiana hanno svolto corsi dedicati al recupero dei corpi e l’identificazione delle vittime, al fine di aumentare la cooperazione con l’Autorità generale libica per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse nei settori dell’Antropologia forense e nella raccolta del Dna. (Lit)