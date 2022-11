Regno Unito: ambientalisti cercano di fare irruzione a Downing Street, fermati dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Alcuni attivisti dell’organizzazione ambientalista Just Stop Oil hanno cercato di scavalcare i cancelli di Downing Street a Londra. Secondo quanto riferisce la stampa locale, gli attivisti chiedevano l’interruzione dell’uso dei combustibili fossili da parte del Regno Unito. La polizia è intervenuta per bloccare le persone che cercavano di scavalcare i cancelli. Un altro gruppo di manifestanti si è seduto sull’asfalto della strada davanti all’edificio. In totale erano 22 le persone coinvolte nella protesta.(Rel)