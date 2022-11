Ucraina: compagnia di navigazione lancia progetto per una Via del grano attraverso il Danubio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia di navigazione ucraina del Danubio (Udp) ha lanciato un progetto per il trasporto di grano fino al porto romeno di Costanza denominato La via del grano del Danubio. Lo ha riferito su Facebook il direttore della società ucraina, Dmytro Moskalenko. "Già in estate, abbiamo ipotizzato che la Russia potesse in qualsiasi momento cercare di sospendere l'iniziativa del grano. Quindi abbiamo sviluppato il nostro progetto, La via del grano del Danubio", si legge nel messaggio. Inoltre, Moskalenko ha sottolineato che la società ha già fatto degli investimenti per il trasbordo di cereali e ha concordato con l'azienda romena di trasporto Tts un processo di trasbordo rapido ed efficiente nel porto di Costanza. Secondo Moskalenko, con un processo di carico e scarico più rapido, i proprietari del carico non dovranno subire perdite finanziarie a causa di lunghe attese in coda al terminal.(Kiu)