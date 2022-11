Cultura: Sgarbi, voglio musei aperti anche la sera e gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modificare l'orario di apertura dei musei? "Certo, almeno fino alle 21. La gente che lavora non può andarci di giorno, quindi dovrà andarci, gratis, nelle ore in cui sono liberi di andare". A parlare è Vittorio Sgarbi, neo sottosegretario alla Cultura, ospite di Rai Radio1, a “Un Giorno da Pecora”. Alla domanda in che orari andrà a lavorare al ministero, Sgarbi risponde: "Mattina, sera o notte. Quando ero assessore a Milano il mio ufficio doveva chiudere alle 17 e poi andando avanti ha chiuso alle 5 di notte".(Rin)