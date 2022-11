Regno Unito: portavoce Sunak respinge accuse russe su sabotaggio Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del primo ministro britannico Rishi Sunak ha respinto le accuse mosse dalla Russia su un presunto coinvolgimento del Regno Unito in azioni di sabotaggio ai gasdotti Nord Stream. Il portavoce ha dichiarato che “Londra non si lascia trascinare in distrazioni che fanno parte del libro russo delle strategie da mettere in campo". Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa ha dichiarato in precedenza che il Regno Unito è “coinvolto direttamente” nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream.(Rel)