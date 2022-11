Serbia: presidente Vucic riceve missione Fmi, focus su politiche fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in visita a Belgrado. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Vucic ha dichiarato che la Serbia rimane impegnata nelle riforme necessarie per un'ulteriore crescita finanziaria stabile. La crescita del prodotto interno lordo della Serbia rallenterà al tre per cento entro la fine dell'anno, ha affermato ancora Vucic, precisando che ciò è dovuto al conflitto in Ucraina. "In connessione con questo, i rappresentanti Fmi hanno insistito su una politica monetaria e fiscale più rigorosa", ha precisato Vucic al termine dell'incontro.(Seb)