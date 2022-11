Venezuela: Guaidò, visita Petro a Maduro normalizza violazioni diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra i due Paesi erano state interrotte nel febbraio del 2019, in uno dei momenti di maggiore tensione tra il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e l’allora presidente della Colombia, Ivan Duque. Dopo aver condannato le elezioni dell’autunno 2018 che avevano riconsegnato a Maduro la presidenza del Venezuela, Bogotà aveva riconosciuto il leader oppositore Juan Guaidò come capo dello Stato “ad interim” e unico interlocutore ufficiale a Caracas. Più in generale, i due governi sono stati protagonisti di una polemica di lunga data: la Colombia rimprovera al Venezuela di dare ospitalità e supporto logistico alle proprie formazioni armate irregolari, parte di un piano per destabilizzare la regione, denunciando una presunta corresponsabilità di Caracas nel traffico di droga. Accuse identiche e speculari a quelle mosse dal presidente Nicolas Maduro, secondo cui Bogotà è responsabile dei danni umani, economici e sociali legati alla criminalità organizzata che non è capace di combattere. (segue) (Vec)