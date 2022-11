Credito: Spagna, per banche 22,4 miliardi in margini interesse e commissioni fra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022, le principali banche spagnole hanno ottenuto 22,4 miliardi di euro in margini di interesse netti e commissioni con un aumento del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", queste due voci tuttavia saranno prevedibilmente tassate dalla nuova imposta temporanea proposta dal governo spagnolo per limitare i "profitti straordinari" che le banche starebbero realizzando a fronte dell'aumento dei tassi di interesse. La proposta di legge presentata al Congresso dei deputati dal Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e da Unidas Podemos è attualmente in fase di iter parlamentare. Se approvata, l'imposta verrebbe applicata nel 2023 e nel 2024 sui margini di interesse netti e sulle commissioni nette ottenute dalle banche in Spagna a un'aliquota del 4,8 per cento e si applicherebbe agli istituti di credito i cui ricavi in Spagna superano gli 800 milioni di euro. CaixaBank con 7,2 miliardi di euro è la banca con il più alto volume di margini di interesse e commissioni nette, seguita da Santander con 5,3 miliardi di euro, da Sabadell con 2,8 miliardi di euro, Bankinter con i 1,5 miliardi di euro e Unicaja Banco con 1,1 miliardi di euro.(Spm)