Roma: servizi interforze la sera di Halloween, 575 persone controllate e 5 esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre la Questura di Roma, come deciso dal Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha intensificato i controlli in occasione dei festeggiamenti di Halloween. È stato predisposto un significativo dispositivo interforze costituito, oltre che dal personale della Polizia di Stato coinvolto per competenza territoriale, dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, dagli agenti del Reparto Mobile, dagli uomini della Polizia Ferroviaria, da un' unità Cinofila, dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione, dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale, nelle zone di Ponte Milvio, Fidene-Serpentara, San Lorenzo e nell'area della stazione Termini. (segue) (Rer)