Roma: servizi interforze la sera di Halloween, 575 persone controllate e 5 esercizi commerciali (2)

20 luglio 2021

- I servizi di controllo oltre ad essere finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in generale, al contrasto della mala movida ed al controllo della somministrazione e del consumo di bevande alcoliche, sono stati diretti a garantire il regolare svolgimento dei festeggiamenti, prestando particolare attenzione alle aree caratterizzate da consistente afflusso di giovani, presso le discoteche e i locali notturni della capitale e della provincia. Durante Lo svolgimento dei servizi gli uomini del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un cittadino di origini camerunensi per rapina impropria. Inoltre, nell'arco della nottata, sono state controllate 575 persone, di cui 220 straniere, sono stati controllati 5 esercizi commerciali, elevate 5 sanzioni per la violazione del codice della strada e 2 sanzioni per violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Non sono state riscontrate particolari criticità di ordine pubblico e sicurezza pubblica. E' stata monitorata la regolare chiusura dei minimarket alle ore 22:00 e l'attività di somministrazione di alcolici d'asporto nel rispetto degli orari consentiti dal Regolamento di Polizia Urbana. (Rer)