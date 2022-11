Ucraina: sottosegretaria Usa Donfried inizia oggi visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria Usa per gli affari europei ed eurasiatici, Karen Donfried, inizia oggi una visita in Ucraina. L'obiettivo del viaggio, recita una nota del dipartimento di stato, è ribadire il sostegno incrollabile e duraturo degli Stati Uniti all'Ucraina nella lotta per difende la sua libertà e integrità territoriale dalla brutale guerra russa. Donfried, prosegue la nota, incontrerà i membri dell'amministrazione presidenziale ucraina, i funzionari del ministero degli Esteri e altri membri del gabinetto del presidente Zelensky per discutere dell'assistenza Usa alla sicurezza e al settore energetico dell'Ucraina e dell'aiuto alla ricostruzione del Paese. La sottosegretario incontrerà anche i leader della società civile ucraina e i membri dell'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. La visita durerà fino al 2 novembre. (Was)