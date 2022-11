Economia: Serrini (Prelios), rischio di aumento dei crediti inesigibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia fronteggia il rischio di un incremento dei crediti inesigibili. È quanto afferma Riccardo Serrini, amministratore delegato di Prelios, società che acquista crediti deteriorati dalle banche tra cui Unicredit. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha paragonato il lavoro della sua impresa a quello di un ospedale: “Noi siamo il pronto soccorso, le aziende sono i nostri pazienti. Alcuni entrano in terapia intensiva, con altri si parla soltanto di patologia”. Prelios gestisce oltre 41 miliardi di euro di attività, 11 nell'area “Unlikely to pay” (Utp) e 22 miliardi in quella dei “Non performing loans” (Npl). Secondo “Handelsblatt”, entrambi i settori dovrebbero crescere. Attualmente, il volume del credito in Italia è di 1,6 mila miliardi di euro, con lo 0,9 per cento a rischio di fallimento. Per Serrini, “se si guarda agli ultimi sviluppi economici, questa quota aumenterà a circa il 2 per cento nei prossimi due o tre anni”. In particolare, prestiti alle aziende per un valore di circa 90 miliardi di euro si sposteranno verso l'area Npl. Secondo il direttore finanziario di Debitos, Ulrich Sprenzel, le turbolenze sul mercato del credito aumenteranno “entro la fine del 2022, al massimo entro l'inizio del 2023”. A sua volta, Pwc stima che nel corso di quest'anno si aggiungeranno ai bilanci delle delle banche italiane 44 miliardi di euro di crediti deteriorati. Entro il 2024, il totale dovrebbe raggiungere i 90 miliardi di euro. Queste previsioni si fondano sui possibili sviluppi futuri dell'economia in Italia. Nel terzo trimestre di quest'anno, il Pil è cresciuto dello 0,5 per cento. Tuttavia, il ministero dell'Economia e delle Finanze assume una fase di debolezza fino alla metà del 2023. Intanto, il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che, nel prossimo anno, il Pil subirà una contrazione dello 0,2 per cento. (segue) (Geb)