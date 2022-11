Economia: Serrini (Prelios), rischio di aumento dei crediti inesigibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, le aziende che hanno ottenuto prestiti dalle banche sono “sostanzialmente sane”, ma hanno “problemi con i finanziamenti in corso e non possono più saldare le richieste entro 90 giorni”. In questa categoria rientrano prestiti per un valore complessivo di 220 miliardi di euro. Il passo successivo è lo scivolamento dell'impresa nell'area Utp. In questo caso, come affermato da Serrini, “bisogna intervenire perché i prodotti delle aziende sono spesso integrati in catene di approvvigionamento a livello europeo, di importanza strategica per gruppi automobilistici come Volkswagen o Stellantis”. Le società più colpite sono quelle dei settori su cui la crisi del coronavirus ha gravato con maggiore forza, dal turismo alla ristorazione, dai trasporti e all'intrattenimento. Alla fine di giugno, Prelios ha concluso un accordo con Unicredit nell'area Utp dal valore di circa due miliardi di euro. (Geb)