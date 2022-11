Libia: generale Haftar, non c’è più spazio per i corrotti senza soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il momento non è più favorevole per coloro che cercano di gestire la crisi in Libia senza offrire soluzioni, e che attuano “iniziative sospette” che alimentano corruzione al solo scopo di rimanere al potere e “saccheggiare il denaro della popolazione”. Lo ha dichiarato il generale Khalifa Haftar, capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), durante un discorso pronunciato nella città di Al Jufra, nella Libia centrale. Per Haftar, queste persone mirano a preservare la situazione così com’è e ad alterare il destino del Paese. Si tratta di individui che, negli ultimi anni, “hanno approfittato delle condizioni di emergenza per concludere accordi tesi a ottenere potere e denaro”, ha evidenziato l’uomo forte di Tobruk, dichiarando che non consentirà a nessuno di “rafforzare la propria influenza a spese della sovranità dei libici”. Nel suo discorso, il generale ha poi invitato le parti interessate a garantire la fuoriuscita delle forze straniere dai territori libici, dicendosi pronto a combattere una “battaglia decisiva per la liberazione” nel caso in cui gli sforzi pacifici falliscano. (segue) (Lit)