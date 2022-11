Autonomia: Fontana, domani a Roma inizia ultimo miglio, è il momento delle decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani a Roma inizieremo l’ultimo miglio sul percorso dell’autonomia differenziata. Abbiamo lavorato sulle materie da delegare con serietà e competenza; abbiamo chiarito ogni dubbio sul carattere responsabile e solidale dell’autonomia prevista dalla Costituzione; abbiamo dato la disponibilità a discutere una legge quadro - pur non prevista dalla procedura costituzionale - per coinvolgere al meglio il Parlamento". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "A cinque anni dai referendum Lombardo e Veneto sull’autonomia, dove i cittadini si sono espressi a favore con amplissime maggioranze, è venuto il momento delle decisioni. Siamo grati al Governo e al ministro Calderoli per la rapidità con cui hanno riavviato le macchine su questo tema. Noi siamo pronti". (Rem)