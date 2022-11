Sicurezza: Serracchiani (Pd), ritirare norma anti raduni, in Parlamento daremo battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inflazione al 12 per cento, povertà e disuguaglianze in aumento, bollette alle stelle, ma la priorità del governo Meloni è l'introduzione di una norma che limita la libertà di riunione e che nulla c'entra con i rave, per i quali le norme già esistono e vanno applicate". Lo sostiene Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. "Il nuovo reato è un obbrobrio giuridico ed è lesivo dei principi costituzionali, a cominciare dallo strumento del decreto legge. Per di più - spiega - la fattispecie è così generica da poter essere applicata a qualsiasi mobilitazione dei cittadini e la pena è così elevata da consentire il ricorso alle intercettazioni. Ma il ministro Nordio non voleva depenalizzare (e abbiamo un reato nuovo di larga applicazione) e non voleva ridurre le intercettazioni (e ne consentiremo di più)? È chiaro il messaggio che la destra al governo dà al Paese: non tollereremo il dissenso. Tutto ciò è molto grave e in Parlamento daremo battaglia contro questa inaccettabile deriva da Stato di polizia. La norma va ritirata", conclude Serracchiani. (Rin)