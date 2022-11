Sicurezza: Salvini, Pd difende illegalità e raduni abusivi, indietro non si torna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Un Pd ormai in confusione totale difende illegalità e rave party abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile, Matteo Salvini. (Rin)