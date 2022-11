Spagna: si apre domani a Madrid il Global Deal Forum con rappresentanti da tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprirà domani a Madrid il Global Deal Forum che analizzerà il ruolo del dialogo sociale nella trasformazione del mercato del lavoro e dell'economia, e vedrà la partecipazione di rappresentanti dei governi e delle parti sociali di tutto il mondo che discuteranno delle nuove realtà lavorative, come la gestione dei lavori non convenzionali, il lavoro a distanza o la democrazia nelle aziende. I lavori saranno aperti dalla vicepresidente del governo spagnolo e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz e dal segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Mathias Cormann. La prima tavola rotonda tratterà il tema Dialogo sociale per l'ecologizzazione dell'economia in tempi di crisi" e successivamente è previsto un panel su Il ruolo del dialogo sociale nella gestione delle forme di lavoro atipiche".Il Forum, promosso dalla Svezia nel 2016, si tiene quest'anno a Madrid come "riconoscimento" del ruolo della Spagna nella diffusione del dialogo sociale a livello internazionale, come ha sottolineato Diaz qualche settimana fa a Bruxelles, dove ha partecipato al Vertice sociale tripartito. (Spm)