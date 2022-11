Russia-Ucraina: autorità repubblica di Donetsk, conquistate posizioni e catturati prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della repubblica popolare di Donetsk hanno conquistato posizioni rispetto alle forze ucraine, catturando prigionieri e sequestrando attrezzature durante l'offensiva vicino al villaggio di Nevelske, nei pressi di Donetsk. Lo ha riferito il vice capo del dipartimento per le milizie della repubblica, Eduard Basurin, in un comunicato pubblicato sul canale Telegram del dipartimento. "In seguito dell'offensiva nella zona di Nevelske, i soldati della 100ma brigata delle guardie di milizia popolare hanno preso d'assalto le posizioni ucraine. Durante lo scontro, è stata sequestrata una grande quantità di armi, incluse quelle di produzione straniera e sono stati catturati dei prigionieri", si legge nella nota. (Rum)