Libia: ong, nel Paese si registrano ancora uccisioni e violazioni dei diritti umani

- In Libia si continuano a registrare casi di violazione dei diritti umani a danno di civili e migranti, che comprendono anche uccisioni e rapimenti. È quanto emerge nell’ultimo rapporto pubblicato da Libyan Crimes Watch, un’organizzazione non governativa impegnata a monitorare e documentare le violazioni dei diritti umani nel Paese nordafricano, relativo al mese scorso. Il 2 ottobre, sono stati rinvenuti 42 cadaveri non identificati da una fossa comune scoperta presso la scuola Ibn Khaldun nella città navale di Giza a Sirte, la cui morte risale alla guerra contro lo Stato islamico nel 2016. I corpi sono stati trasferiti all'ospedale Ibn Sina per le procedure legali da effettuare prima di essere seppelliti. Due giorni dopo, un uomo ha perso la vita mentre altri due sono rimasti gravemente feriti a seguito dell’esplosione di una mina nella zona di Ain Zara, a sud di Tripoli, presumibilmente posizionata nel corso della guerra nella capitale nel 2019. Anche altri due bambini di 12 e 14 anni sono rimasti feriti il 15 ottobre per l'esplosione di un proiettile, residuato di guerra, vicino alla propria abitazione nella zona di Ain Zara. (segue) (Lit)