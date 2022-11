Libia: ong, nel Paese si registrano ancora uccisioni e violazioni dei diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto menziona poi la tragedia del 7 ottobre di Sabrata, città costiera libica dove sono stati trovati i corpi carbonizzati di 11 migranti e di altri quattro con tracce di ustioni, probabilmente vittime di un conflitto tra bande di trafficanti di esseri umani. Testimoni citati dall’organizzazione hanno confermato che i migranti sono stati presi di mira con proiettili mentre erano a bordo di un’imbarcazione, nel corso di una disputa tra due bande di trafficanti che ha provocato l’incendio della barca. In generale, Libyan Crimes Watch ha denunciato il perdurare “delle orribili violazioni contro i migranti in Libia”, e ha chiesto al pubblico ministero di avviare indagini imparziali e indipendenti per identificare i responsabili e portarli davanti alla giustizia. Nel rapporto vengono anche condannati i ripetuti episodi di rapimento, sparizione forzata e detenzione arbitraria nella Libia orientale e occidentale, ritenendo il governo guidato da Abdulhamid Dabaiba e le autorità dell'est pienamente responsabili di queste violazioni. (Lit)