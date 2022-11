Pensioni: Pedica (+Eu), Governo pensi anche a futuro dei ragazzi quota zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo si interroga su quota 100, 101, 102,103, 104 ma nessuno dice chiaramente cosa intende fare per i ragazzi a quota zero. Lo dichiara Stefano Pedica segretario del Lazio di +Europa. "I perdenti sono i giovani che, in mancanza di lavoro, non riusciranno ad andare neanche in pensione - continua Pedica -. Dobbiamo lottare per loro: faremo nascere il comitato 'Generazione giovani quota zero', organizzato dai giovani del Lazio e da esperti del settore per studiare le soluzioni per il futuro".(Com)