Russia: vicepremier Novak, avviate indagini su incidenti a gasdotto Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha avviato delle indagini sugli incidenti avvenuti al gasdotto Nord Stream, ma è ancora troppo presto per parlare dei risultati. Lo ha affermato il vice primo ministro russo, Aleksander Novak, nel corso di conferenza stampa. "Non ci sono ancora documenti ufficiali. Le indagini sono ancora in corso", ha detto Novak, rispondendo alla domanda sui risultati dell'ispezione. "Naturalmente, tutti i dati vengono riferiti alla leadership di Gazprom. Penso che ci siano già alcune informazioni, ma non posso dirvelo, perché il lavoro è appena iniziato", ha aggiunto l'esponente del governo. Come ha riferito ieri il presidente russo, Vladimir Putin, a Gazprom è stato permesso di esaminare i luoghi delle esplosioni sulle condutture, e sono già stati trovati i corrispondenti danni. A detta di Putin, i risultati dell'indagine dimostrerebbero che l'incidente è stato causato da un attacco terroristico. (Rum)