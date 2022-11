Germania-Serbia: governo tedesco, Belgrado scelga tra Ue e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve scegliere tra il percorso di adesione all'Ue e il partenariato con la Russia: “la necessità di questa decisione aumenta a fronte degli sviluppi geopolitici”, con Mosca che ha mosso guerra all'Ucraina. È quanto dichiarato dal portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, in vista del vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali che si terrà nella capitale della Germania il 3 novembre. Il funzionario ha evidenziato la “sorpresa e delusione” per l'accordo sul rafforzamento della collaborazione concluso da Serbia e Russia. L'intesa mal si adatta, infatti, alle aspettative su Belgrado in merito all'attuazione delle sanzioni contro Mosca. Per fonti del governo federale citate dal quotidiano “Die Welt”, l'impressione è che il presidente serbo, Aleksandr Vucic, come “politico esperto” sia “ben consapevole” della sua posizione di “pendolo tra l'Ue e la Russia”. Tuttavia, questo ruolo “sta diventando sempre più scomodo”. Se decide di portare il proprio Paese verso l'Ue, il capo dello Stato serbo avrà l'appoggio della Germania. Se Vucic dovesse, invece, decidere di “andare dall'altra parte”, ossia verso la Russia, “vi saranno delle conseguenze”. (Geb)