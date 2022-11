Romania-Moldova: presidente Iohannis incontra omologa moldava, discusse misure contro la crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha incontrato oggi a Palazzo Cotroceni la Presidente della Moldova, Maia Sandu, in visita di lavoro a Bucarest. Le discussioni si sono concentrate, in via prioritaria, su misure coerenti di sostegno da parte della Romania per il superamento della crisi energetica in Moldova. Secondo l'amministrazione presidenziale di Bucarest, l'incontro con la presidente della Moldova si è svolto in un contesto regionale complesso, segnato sia dal perpetuarsi degli effetti economici, sociali e umanitari del proseguimento dell'aggressione russa contro l'Ucraina, sia dai notevoli progressi nel percorso di integrazione europea della Moldova a seguito dell'ottenimento dello status di Stato candidato all'adesione all'Unione europea. Le consultazioni politiche dei due presidenti hanno mirato a consolidare l'ottima e consistente cooperazione bilaterale a livello politico, economico e settoriale e a portare avanti progetti comuni di interesse strategico nei settori dell'energia, dei trasporti, della salute, dell'istruzione o della società dell'informazione.(Rob)